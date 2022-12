Pronto il maxi scambio, Inzaghi esulta

Il calciomercato è fatto anche di scambi e talvolta questi affari riguardano anche nomi piuttosto altisonanti

In casa Inter c’è grande ottimismo per una trattativa che può risolvere non poche grane, sia a livello di organico, sia dal punto di vista “amministrativo”.

Simone Inzaghi è molto preoccupato soprattutto per Milan Skriniar, il quale ancora non ha trovato accordi per il rinnovo e rischia puntualmente di finire nelle grinfie delle big europee, tra le quali sicuramente il Real Madrid di Ancelotti. Proprio grazie al Real, Inzaghi potrebbe intavolare un maxi scambio prestigioso che risolverebbe i problemi di entrambe le compagini coinvolte.

Nacho-de Vrij, lo scambio per non perderli a zero

Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid e Stefan de Vrij, centrale della squadra guidata da Inzaghi, sono entrambi calciatori con la scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2023. Sia Inter che Real non hanno trovato una via opportuna per gli eventuali prolungamenti, così è avanzata l’idea di uno scambio tra i due giocatori. Questo permetterebbe alle due società di non perdere i propri difensori a parametro zero in estate e, allo stesso tempo, di fare innesti di tutto rispetto nelle rispettive rose. Indubbiamente Nacho, 11 partite fin qui in stagione, è un po’ più “vecchio” (32) rispetto a de Vrij (30) e l’Inter perderebbe qualcosa in questo senso, però al momento questa sembra l’unica via per blindare la situazione. A gennaio i due calciatori saranno liberi di trattare con altre squadre, cosa che sia Real Madrid, che Inter, vorrebbero evitare.

L’unico neo della trattativa è rappresentato dalla valutazione dei due difensori, perché se Nacho è valutato circa 5 milioni, per de Vrij stiamo parlando di una quantificazione tre volte superiore (15). Questo però non dovrebbe costituire un grosso scoglio e vista l’emergenza contrattuale in corso, Inter e Real Madrid potranno certamente trovare un compromesso che accontenti tutti. A stravolgere i giochi delle due squadre però potrebbe esserci l’Atletico Madrid, infatti secondo Mundo Deportivo i colhoneros starebbero tentando di fare “interferenza” per sedersi al tavolo con il giocatore in gennaio.