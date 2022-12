Conte spietato, 145 milioni subito per lo ‘scippo’ a Juve e Inter

Il tecnico leccese dovrebbe rinnovare il contratto col Tottenham in scadenza a giugno: maxi offerta sul tavolo e triplo colpo in Serie A

Conte non torna alla Juventus, in piena bufera per via delle inchieste che hanno già portato alle dimissioni dell’intero Cda, anzi si prende due obiettivi di calciomercato di Cherubini e soci dopo il rinnovo a cifre da capogiro con il Tottenham.

Gli ‘Spurs’ metterebbero sul tavolo qualcosa come 20 milioni di euro a stagione, oltre alla garanzia di una campagna acquisti ancor di più a immagine e somiglianza del tecnico leccese. Nella cui lista dei desideri ci sarebbero ben tre big della nostra Serie A. Partendo dalla difesa e, quindi, dal passato recente di Conte, il nome è quello di Alessandro Bastoni che Paratici ha provato a regalargli già in estate e che il salentino lanciò in nerazzurro facendolo diventare uno dei pilastri della squadra che poi vinse lo Scudetto.

Visto che Gvardiol appare diretto al Chelsea, l’ex Managing director bianconero – in questi giorni protagonista sulla stampa italiana con una serie di intercettazioni che non danno certo una bella immagine di lui. Curiosità, stampa del gruppo Gedi che fa a capo a Elkann… – potrebbe tornare prepotentemente sull’interista in scadenza nel 2024 e valutato non meno di 50-55 milioni. Un po’ meno, sui 35 milioni ce ne vorrebbero invece per Nicolo Zaniolo, il profilo che piace da matti a Conte… E a Paratici per rafforzare il reparto avanzato. La Roma è disposta a privarsi del classe ’99 pure lui in scadenza fra un anno e mezzo. Sulle tracce del giallorosso c’è sempre la Juve, oltre al Milan.

Calciomercato Juventus, Conte non torna e si prende anche Milinkovic-Savic

Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, dove Conte potrebbe voler puntare tutto su Sergej Milinkovic-Savic. Anche il serbo della Lazio va in scadenza nel 2024 ed interessa tanto, tantissimo a ‘La Vecchia Signora’. Lotito spara alto, potremmo dire troppo. 100, 70 milioni? A 60 si può chiudere.