Scambio e triplo ko: Conte show a gennaio

L’ex Commissario tecnico pianifica un grande colpo per il suo Tottenham: a gennaio Milan, Inter e Juventus rischiano la beffa

Il Mondiale in Qatar avanza, tra sorprese e conferme, quando mancano ormai poco più di quattro settimane alla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. E le scelte delle grandi di tutta Europa si faranno sentire anche in ottica italiana, con Antonio Conte che medita un grande colpo nel mese di gennaio.

Le scelte dell’allenatore salentino andranno a toccare quello che è un’interesse sempre vivo di Milan, Inter, Napoli e Juventus per due giocatori seguiti a lungo dalle big di Serie A: ecco lo scenario.

Conte si scatena: anche il Milan ko

Secondo quanto viene riferito da ’90min.com’, il Tottenham di Antonio Conte ha intenzione di ritornare alla carica per un vecchio obiettivo anche delle italiane che tra soli sei mesi andrà a scadenza contrattuale e cambierà verosimilmente casacca. Si tratta di Adama Traorè, esterno del Wolverhampton che dopo aver vissuto sei mesi in prestito al Barcellona ha fatto ritorno in Premier League. Lo spagnolo, classe 1996, è stato a lungo un obiettivo di Juventus e Inter per rinforzare l’attacco. Adesso, però, Conte può firmare una doppia beffa coinvolgendo anche il Milan. Perchè gli ‘Spurs’, accelerando per Adama Traorè, lo farebbero mettendo sul piatto uno dei profili preferiti da Paolo Maldini che da settimane valuta uno dei profili degli inglesi.

Si tratta di Japhet Tanganga, forte centrale difensivo di 23 anni che al Tottenham quest’anno non ha praticamente giocato (solo 17′ in un’unica presenza in Champions League). Tanganga per il Milan, Adama Traorè per Inter, Napoli e Juventus: il piano di Conte metterebbe al tappeto le tre big di Serie A in un colpo solo.

Una strategia che può quindi rinforzare nell’immediato l’attacco degli ‘Spurs’, a -8 dall’Arsenal capolista in Premier League.