Caos Juventus, svolta epocale: “È in vendita”

Il momento che sta vivendo la Juventus è a dir poco delicato: spunta la clamorosa indiscrezione sulla cessione societaria

Il mondo del calcio, italiano e non solo, osserva tutto quello che sta accadendo in casa Juventus e che sta monopolizzando l’attenzione. Dalle dimissioni del CDA lunedì scorso che ha visto, tra gli altri, l’addio di Andrea Agnelli.

L’ormai ex presidente è rimasto coinvolto in primissimo piano nell’inchiesta ‘Prisma’ dalla Procura di Torino, per irregolarità di bilancio e plusvalenze fittizie e riguardo l’ormai nota manovra riguardanti gli stipendi della rosa juventina.

Juve, così cambia tutto: Exor pensa alla cessione

È già stato nominato un nuovo direttore generale come Maurizio Scanavino mentre il nuovo presidente della Juventus sarà Gianluca Ferrero. La Exor, dunque, si muove in una direzione ben precisa. La holding che controlla la società torinese attende nel frattempo di conoscere gli scenari nei quali si imbatterà la Juventus, con non pochi rischi all’orizzonte: quello della penalizzazione per la squadra di Allegri pare tutt’altro che utopistico. Ma, intanto, secondo quanto viene riferito oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, l’ombra di una possibile cessione della Juventus da parte della Exor pare assolutamente verosimile.

Vengono citate fonti inglesi secondo cui sarebbero in corso delle riflessioni dopo quanto accaduto, recentemente e non solo. Negli ultimi anni la pessima gestione finanziaria ha portato a due ricapitalizzazioni da ben 700 milioni di euro, a stretto giro. Con l’arrivo di CR7 nel 2019 il club è arrivato a toccare un valore di un miliardo e 700 milioni di euro, poi crollato a causa dell’aumento dei costi (tra rosa e allenatore tre anni fa si è toccato 729 milioni).

Tanti i motivi che potrebbero quindi spingere Exor a valutare la messa in vendita della Juventus: uno scenario epocale e poi non così improbabile per il futuro della ‘Vecchia Signora’.