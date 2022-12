Maldini alle corde: così va gratis alla Juve

La Juventus prepara un grande colpo per il mese di gennaio: il Milan rischia la clamorosa beffa, scenario a sorpresa

Settimane roventi in casa Juventus per una situazione che va oltre il calcio giocato e che può portare a cambiamenti rilevanti, dopo le dimissioni dell’intero CDA e l’addio del presidente Andrea Agnelli.

Già adesso, però, i bianconeri pianificano le prossime mosse di calciomercato che tra gennaio e giugno possono regalare non poche sorprese alla rosa di Allegri.

La Juve ci prova a gennaio: il Milan trema

La Juventus, dal punto di vista economico, non può in un momento simile muoversi liberamente per le prossime entrate da regalare ad Allegri. Qualcosa sarà fatto, la ‘Vecchia Signora’, nonostante il caos societario che ha caratterizzato le ultime settimane, vuole portare nuovi rinforzi già nel mese di gennaio. E le strade del club torinese e quelle del Milan possono inevitabilmente intrecciarsi. Perchè uno dei grandi obiettivi di Maldini per l’anno nuovo rischia di diventare concreto per la Juventus: si tratta di Hakim Ziyech. L’esterno marocchino, ormai fuori dai piani di Graham Potter al Chelsea, non è un mistero che sia stato insieme a De Ketelaere uno dei grandi sogni estivi del club di via Aldo Rossi.

Ed il Milan intende riprovarci già a gennaio: non sarà semplice, però, perchè la Juventus ha tutta l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia in carica. La società torinese ci proverebbe in prestito nelle prime settimane di gennaio, approfittando del fatto che il 29enne marocchino volendo giocare con continuità nella seconda parte della stagione, dovrà inevitabilmente fare le valigie e salutare Londra.

Nell’attuale Mondiale in Qatar con la maglia del Marocco, Ziyech ha segnato 1 rete e firmato 1 assist vincente in 3 presenze complessive: coi ‘Blues’ è fermo a 9 senza aver mai inciso in zona gol.