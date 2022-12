Ancelotti inguaia la Juve: addio da 80 milioni

Il calciomercato della Juventus passerà anche dalle scelte di Carlo Ancelotti: pronta un’offerta monstre che fa tremare i bianconeri

Il Mondiale in Qatar sta rivelando continue sorprese e, con il passare delle settimane, pare ancora poco chiaro chi possa ritenersi l’assoluta favorita per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 18 dicembre. I club di tutta Europa, nel frattempo, si guardano intorno verso quelle che potrebbero essere le operazioni di calciomercato da completare tra gennaio e giugno.

In primissima fila il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è ben consapevole delle necessità dei ‘Blancos’ e ha già in mente un super colpo che può ripercuotersi pesantemente sulle scelte di mercato della Juventus.

Effetto domino, Darwin Nunez al Real: rischia anche la Juve

Il profilo che può avvicinarsi con forza alla maglia del Real Madrid per rimpolpare l’attacco di Ancelotti è quello di Darwin Nunez. Il bomber uruguagio, arrivato al Liverpool lo scorso luglio per 80 milioni dal Benfica, è quindi in cima alla lista dell’ex allenatore del Milan. Con Nunez che potrebbe effettivamente lasciare la squadra di Klopp per approdare a Madrid, anche la Juventus rischierebbe di subire un clamoroso effetto domino. Perchè i ‘Reds’ non hanno mai nascosto il forte interesse per Dusan Vlahovic che vive un momento difficile a Torino, con prestazioni (e numeri) tutt’altro che esaltanti.

Ecco perchè con una proposta da almeno 80 milioni, il centravanti serbo farebbe le valigie permettendo alla Juventus di reinvestire sul mercato una cifra importantissima, dedicata alla ricostruzione della squadra dal prossimo giugno.

Situazione dunque in divenire ma l’eventuale accelerata del Real Madrid per Darwin Nunez può portare all’addio di Vlahovic in direzione Liverpool.