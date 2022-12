Mourinho gioca d’anticipo: la carta per battere la Juventus

Lo Special One starebbe approntando una strategia per anticipare sul tempo Allegri: il talento fa gola anche alla Roma

Tornato dalla tournée in Giappone, e in attesa di riabbracciare i suoi giocatori in vista della mini preparazione per la ripresa del campionato ai primi di gennaio, José Mourinho non sta certo con le mani in mano sul fronte del mercato. Incassato l’arrivo di Solbakken – un acquisto pianificato da tempo – lo Special One sa che difficilmente potrebbero esserci altri movimenti prestigiosi nella cosiddetta ‘finestra di riparazione’.

Il tencico portoghese lavora però nell’ombra, assieme al fido Tiago Pinto, per qualche grande colpo da mettere a segno a luglio. In previsione di ciò, sarebbe disposto anche a sacrificare una sua pedina- uno di quelli che raramente vede il campo, perchè chiuso dai titolari – pur di strappare il giovane talento alla concorrenza dell’agguerrita Juventus. Che, per inciso, sarebbe arrivata prima della Roma sul giocatore.

Vicario nel mirino dei giallorossi: la carta Kumbulla

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex allenatore dell’Inter del Triplete avrebbe proposto all’Empoli il prestito gratuito fino a giugno di Marash Kumbulla come una sorta di ‘acconto’ per il cartellino di Guglielmo Vicario, il portiere dei toscani protagonista di una stagione da urlo. Già nel mirino di Allegri da almeno un mese, l’estremo difensore fa gola a diversi club. Da qualche giorno anche alla Roma, che prova a beffare i bianconeri approfittando anche delle difficoltà societarie del momento.

Curiosamente nell’Empoli gioca già in prestito un calciatore, anch’egli difensore, di proprietà proprio della Juve: parliamo di Koni de Winter. Il club torinese proverà a far leva sul club biancazzurro tentando la dirigenza con una proposta di permanenza del giovane talento in Toscana anche nella prossima stagione, ma questa strategia potrebbe scontrarsi con due ordini di fattori. Il primo è che de Winter potrebbe già esser pronto, e quindi utile, alla causa bianconera nel 2023/24. Il secondo è la volontà dello stesso belga di tornare alla Continassa per giocarsi le sue carte in Serie A con la maglia della Vecchia Signora.