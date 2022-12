Ingaggio da sceicco: Ronaldo ha finalmente detto sì

Al termine del mondiale, con la riapertura della sessione invernale di calciomercato, molti calciatori potrebbero indossare nuove maglie.

Con il mondiale in Qatar che sta entrando nel suo momento clou, i calciatori pensano anche al calciomercato di riparazione che li vedrà protagonisti. C’è un fuoriclasse, infatti, che a breve deciderà la sua prossima destinazione.

Stiamo ovviamente parlando di Cristiano Ronaldo che, dopo il divorzio dallo United, a gennaio sarà protagonista di una nuova avventura. La rescissione con i red devils, permetterà al portoghese di scegliere con tranquillità la sua prossima squadra. A tal proposito, dalla Spagna sembrano non avere dubbi su dove CR7 giocherà a partire da gennaio.

Dalla Spagna sono sicuri: Ronaldo giocherà in Arabia Saudita

Come detto, il fuoriclasse portoghese a gennaio inizierà una nuova avventura. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, il cinque volte pallone d’oro avrebbe deciso la sua prossima destinazione. Stiamo parlando dell’Al-Nassr, che milita nella Lega saudita professionistica, e con la quale il portoghese firmerà un contratto da due anni e mezzo a circa 200 milioni di euro netti a stagione. Con questo nuovo contratto faraonico, il portoghese sarà l’atleta più pagato al mondo. Dopo aver incantato in Inghilterra, Spagna e Italia, Cristiano Ronaldo è pronto a mandare in visibilio tutto il popolo saudita. Al termine del mondiale con il suo Portogallo, e dopo qualche giorno di riposo in famiglia, per Ronaldo sarà tempo di iniziare questa nuova avventura.