Il Mondiale ha convinto Marotta: assalto al giovane talento

Il Mondiale in Qatar ha restituito i progressi di un talento già messo nel mirino dall’Inter: Marotta non esclude uno scambio con l’esubero

La fase a gironi di Qatar 2022, terninata tre giorni fa col completamento della griglia delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale, è quella senza dubbio più interssante per i Direttori sportivi dei vari club, sempre a caccia di talenti magari semi sconosciuti fino a quel momento. La prima parte del Mondiale consente infatti di vedere all’opera anche squadre modeste, che non hanno molte possibilità di andare avanti nella competizone, ma che al loro interno annoverano profili di un certo interesse.

È assolutamente questo il caso dell’Ecuador, la nazionale sudamericana uscita ai gironi per mano del Senegal, e nelle cui fila gioca un classe 2002 che ha già un ottimo bagaglio europeo sulle spalle. Il laterale, già nel mirino dell’Inter prima della kermesse asiatica, è ora ancor di più in cima alla lista di mercato di Marotta per gennaio. La strategia potrebbe muoversi su un doppio binario.

Marotta spinge per Hincapié: la doppia idea

Piero Hincapiè, l’ecuadoriano del Bayer Leverkusen, è uno dei tanti giocatori della Bundesliga che hanno destato l’attenzione del club nerazzurro. Il dirigente meneghino ha iniziato a seguire con attenzione i progressi del giovane sudamericano già prima di Qatar 2022, ma ora ha avuto le sue conferme sulla bontà del profilo. Il valore di mercato del ragazzo si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro: forse troppi per pensare ad un acquisto a titolo definitivo. Ma Marotta, si sa, è abile uomo di mercato, e sarebbe sul punto di approntare una doppia proposta.

La prima via è quella che porta ad un prestito con diritto/ obbligo di riscatto: il club tedesco incasserebbe da subito una somma per il trasferimento a titolo temporaneo, per poi concordare coi nerazzurri l’eventuale passaggio a titolo definitivo a luglio. L’altra, quella già rimbalzata nei giorni scorsi, è quella di ‘lusingare’ il club tedesco mettendo sul piatto Robin Gosens. L’ex Atalanta, già vicino al Leverkusen sul finale del mercato estivo, verrebbe scambiato alla pari con Hincapié. L’ecuadoriano approderebbe così alla Pinetina senza alcun esborso ecomomico da parte del club nerazzurro.