Scambio a sorpresa: così il Milan soffia Milinkovic alla Juve

Una beffa nella beffa: la Juventus rischia di vedersi soffiare Milinkovic Savic. Ora spunta il Milan

Occasione di mercato a gennaio per i campioni d’Italia: il Milan potrebbe puntare su Milinkovic Savic nelle prossime settimane.

Da sempre oggetto del desiderio della Juventus, Milinkovic Savic sembra essere destinato ad altri lidi. I problemi societari di queste ore del club bianconero, inevitabilmente, costringeranno a rinunciare al tentativo di ingaggiare il centrocampista serbo, legato alla Lazio da un altro anno e mezzo di contratto.

Valutato circa sessanta milioni di euro, Milinkovic Savic tornerà in Italia nei prossimi giorni, dopo essere stato impegnato nei Mondiali in Qatar con la Serbia. Nelle scorse settimane la Juventus aveva accarezzato il sogno di portare a Torino il centrocampista classe ’95, ma la situazione sembra andare verso tutt’altra direzione.

Calciomercato Juventus, sfuma Milinkovic Savic: spunta il Milan

Una vera e propria beffa per la Juventus, già alle prese con i noti problemi extra-campo. Legato alla Lazio da un altro anno e mezzo di contratto, Milinkovic Savic nei prossimi mesi dovrà decidere cosa fare del suo futuro: restare ancora sulla sponda biancoceleste di Roma o lasciare la capitale. In agguato potrebbe esserci il Milan, pronto a fare uno “scherzetto” alla Vecchia Signora.

Il club d Via Aldo Rossi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe disposto perfino a sacrificare Ismael Bennacer pur di regalare a Pioli un giocatore che cambierebbe radicalmente il volto del centrocampo rossonero. L’idea sarebbe quella di inseirre l’algerino in uno scambio con Milinkovic con un robusto conguaglio a favore del club capitolino. L’apertura del Dt Maldini alla partenza di Bennacer, usato come pedina per arrivare al big, sarebbe stata partorita anche in relazione alle diffiicoltà nel trovare, con l’entoruage dell’ex Empoli, un accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.