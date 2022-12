Il grande ex non lo molla, rinnovo vicino: Allegri mastica amaro

Uno degli obiettivi della prossima estate bianconera è ora vicino al rinnovo col suo club: ma c’è una condizione

Investita dalla tempesta istituzionale – partita con le dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero CdA bianconero – e giuridica – con le intercettazioni tra i vari membri dirigenziali della Juve, pubblicate su tutti i quotidiani – la Vecchia Signora prova a tornare alle vecchie questioni, che poi sarebbero le più importanti: quelle del campo, del terreno di gioco, del calcio giocato.

Appare evidente che con la situazione attuale (devono ancora essere riempite parecchie caselle nel nuovo organigramma) diventa difficile pianifcare il mercato di gennaio. I grandi affari, quelli sui quali si baserà la Juve del futuro dovranno essere chiusi in estate. Quando Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero e i nuovi volti che entreranno a breve nel CdA, avranno preso la giusta dimestichezza col ruolo. E sapranno meglio in che àambito muoversi e soprattutto come muoversi.

L’obiettivo Pavard: la mossa di Salihamidzic

Già nel mirino della Juve, e anche del Milan, sul finire dello scorso mercato estivo, Benjamin Pavard è uno di quella folta schiera di big che vedrà il suo contratto in scadenza nel 2024. Al pari di Rafael Leao, già seguito dallo stesso Bayern Monaco, il transalpino è apparso, almeno nelle ultime settimane, lontano dal trovare un accordo per il prolungamento del suo matrimonio in Baviera. Almeno fino a qualche giorno fa. Già perchè nelle ultime ore il Ds dei tedeschi Hasan Salihamidzic – una vecchia conoscenza del club bianconero – avrebbe fatto dei passi in avanti per la permanenza del transalpino in Bundesliga. Lo riferisce il quotidiano teutonico ‘Kicker‘.

La condizione per un rinnovo che ora torna improvvisamente possibile è quella che, su espressa richiesta del calciatore – prevede che Pavard venga schierato come difensore centrale. Quindi non più come laterale destro. Che sarebbe tra l’altro il suo ruolo naturale, che però negli utlimi tempo il francese ha quasi ‘ripudiato’ anche a livello di dichiarazioni ufficiali. Negli ultimi tempi, nel Bayern, Pavard è stato schierato per almeno il 40% delle gare da centrale difensivo. Se la società bavarese confermerà il suo impegno a farlo giocare al centro, il difensore potrebbe restare in Germania senza troppi problemi.