12 milioni di euro: ecco dove giocherà Asensio

Novità importanti per il futuro dell’attaccante spagnolo, Marco Asensio: dirà addio al Real Madrid, occasione a 12 milioni

Continua il lavoro per Milan e Juventus sempre alla ricerca di talentuosi giocatori in vista della prossima stagione: l’attaccante del Real Madrid, Marco Asensio, è in scadenza di contratto nel giugno 2023 e così potrebbe esserci l’addio già nei prossimi mesi.

Come rivelato dal portale “ElNacional.cat”, sulle tracce di Asensio ci sarebbe ancora il Liverpool, pronto anche ad anticipare il suo arrivo. Con il Ct della Spagna, Luis Enrique, il rapporto è stato sempre ottimo: titolare ai Mondiali come unico riferimento in attacco delle Furie Rosse. Ora l’obiettivo resta quello di arrivare fino in fondo al Mondiale: in passato anche l’Arsenal aveva mostrato tanto interesse per l’attaccante spagnolo. Grazie al ct spagnolo, il mercato continua a regalargli gioie: a gennaio potrebbe esserci una cessione da urlo con 12 milioni di euro da mettere sul piatto per i Reds.

Klopp è pronto a mettere a segno un nuovo colpo suggestivo sul fronte offensivo per continuare ad essere competitivo tra Premier League e Champions League.

Calciomercato Juventus e Milan, addio Asensio: giocherà in Premier

In passato anche Juventus e Milan avevano mostrato interesse per il talentuoso attaccante spagnolo, protagonista al Mondiale in Qatar. Una voglia di continuare la sua carriera ad alti livelli: lo stato di forma è davvero ottimale come sta dimostrando in questi giorni alla guida delle Furie Rosse. Marco Asensio è pronto per una nuova avventura suggestiva in vista della prossima stagione, ma già a gennaio qualcosa potrebbe muoversi con un addio già nell’aria da mesi. Saluterà il Real Madrid visto che lo spazio per lui è sempre ristretto a causa della presenza di Rodrygo, Vinicius e Benzema. Un colpo importante per il Liverpool, pronto ad essere sempre più protagonista in ottica futura rinnovando così anche il reparto offensivo.