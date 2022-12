Addio Milan, scambio improvviso con l’Inter

Il giocatore, grande protagonista al Mondiale, è finito anche nelle mire dell’Inter: Marotta prepara lo scambio per soffiarlo a Maldini

La kermesse asiatica di Qatar 2022 sta regalando, come tutti i Mondiali della storia, conferme e sorprese. Per alcuni giocatori attesi come grandi protagonsti e invece deludenti alla prova del campo, ce ne sono altri che dalla competizione hanno tratto la spinta per disputare i loro migliori match nell’anno solare.

Uno di questi è certamente un centrocampista marocchino autore di prestazioni lodevoli, che hanno enormemente contribuito al grande Mondiale della nazionale nordafricana, giunta prima nel Gruppo F e ancora imbattuta nella competizione. Ora, negli ottavi, arriva la Spagna: altro banco di prova di un certo tipo.

Amrabat, piomba l’Inter: ecco la proposta che spiazza il Milan

Sofyan Amrabat si è letteralmente esaltato nella sua avventura in terra asiatica. Tanto da destare anche l’attenzione di alcuni club di Premier League. Il giocatore della Fiorentina, che ha il contratto in scadenza nel 2024 con possibilità di rinnovo automatico per un altro anno, è finito già nelle mire del Milan, sempre a caccia di centrocampisti centrali che possano in qualche mdo svolgere le funzioni del Franck Kessié che fu. Sul marocchino però nelle ultime ore sarebbe piombata con decisione anche l’Inter, che avrebbe sviluppato un’interessante strategia.

Il disegno dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta sarebbe quella di inserire nell’affare Amrabat il cartellino di Kristjan Asllani, il giovane centrocampista albanese ex Empoli appena arrivato la scorsa estate. E già chiuso nel suo impiego in campo prima dal titolare Brozovic, poi dal sostituto, per più di un’occasione, Henrikh Mkhitaryan. Il dirigente dell’Inter, consapevole di non poter spendere prima di aver rimesso un po’ a posto i conti, prova la carta dello scambio per convincere i Viola. Risparmiando così contestualmente anche le risorse cash a disposizione. Il Milan è chiamato a rispondere alla proposta dei cugini.