Sirene inglesi per Vlahovic: il tecnico prova lo scambio con l’esubero

Sul centravanti serbo piomba con decisione la big: nell’affare è previsto anche l’inserimento di un giocatore poco utilizzato

16 gol in 36 presenze totali con la maglia della Juve. Spesso, soprattutto nelle gare in cui i bianconeri faticavano persino ad avvicinarsi all’area avversaria, abbandonato al suo destino sul fronte offensivo. Altrettanto frequentemente il centravanti si è sobbarcato da soli il peso dell’attacco di Max Allegri, facendo a sportellate e guadagnandosi quasi sempre la ‘pagnotta’. Eppure Dusan Vlahovic è messo in discussione. Più che dai tifosi, dallo staff tecnico e dalla dirigenza.

Sono ormai sempre più frequenti le voci che vorrebbero il serbo in partenza a fine stagione. Gli ultimi accadimenti, con l’attaccante che ha saltato le gare di campionato pre-Mondiale per un fastidio che poi lo ha condizionato realmete anche nella kermesse asiatica, lasciano presupporre una non intoccabilità dell’ex viola. Di fronte ad un’offerta congrua, insomma, Vlahovic potrebbe davvero lasciare Torino dopo un anno e mezzo dal suo arrivo.

Le mani di Klopp su Vlahovic: ecco l’offerta

Secondo le recenti indiscrezioni, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, da sempre estimatore dell’attaccante slavo, avrebbe deciso di rompere gli indugi. Il tecnico tedesco è disposto a tutto pur di accaparrarsi il centravanti, ritenuto perfetto per gli schemi offensivi dei Reds. La discutibile resa, almeno in questa prima parte di stagione, di Darwin Núñez, avrebbe convinto l’allenatore a mettere sul piatto un’offerta intrigante da sottoporre al club bianconero.

Pur essendo arrivato da solo un anno, ed essendo comunque uno dei giovani difensori più stimati sul mercato, il francese Ibrahima Konate non ha convinto appieno Klopp. Che infatti spesso lo relega in panchina. Strutturando uno scambio tra il transalpino e il serbo, con un robusto conguaglio a favore della Vecchia Signora, Klopp è convinto di poter arrivare a Vlahovic. La Juve, del resto, aveva già intenzione di intervenire sul reparto arretrato: l’inserimento di un big come il nazionale francese potrebbe proprio fare al caso di Allegri.