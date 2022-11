Clamoroso Juventus: anche Vlahovic va via

Dusan Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus: dopo la rivoluzione a livello societario, ecco un nuovo colpo di scena

L’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, non è apparso ancora in perfetta forma. Lo stesso Ct della Serbia non l’ha inserito nella seconda sfida dopo l’esordio contro il Brasile: l’ex Fiorentina soffre ancora di problemi di pubalgia.

Il suo futuro è sempre in bilico, soprattutto dopo la rivoluzione a livello dirigenziale da parte del club bianconero. Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” l’ex attaccante della Fiorentina è arrivato a Torino lo scorso gennaio per circa 81 milioni di euro. Finora ha messo a segno soltanto 16 gol in 36 partite: ci si aspettava di più da lui e così già potrebbe avvenire la separazione tra lui e la società bianconera. Lo stesso Vlahovic ha saltato già diverse partite in bianconero per pubalgia per prepararsi al meglio per il Mondiale.

Se la Juventus non dovesse qualificarsi in Champions League in vista della prossima stagione, la situazione sarà molto caotica e così Vlahovic potrebbe dire addio. L’attaccante serbo ora è concentrato sul Mondiale in Qatar: nonostante il suo contratto firmato fino al 2026 con un ingaggio da 7 milioni netti annui, l’attaccante serbo sarebbe così sul punto di pensare a nuove destinazioni per il prosieguo della sua carriera.

Juventus, Vlahovic sul punto di dire addio

Dusan Vlahovic ha vissuto anche numerosi cambiamenti in bianconero: spesso Allegri l’ha messo in panchina o titolare nel tandem con l’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Ora il suo futuro è sempre in bilico con la sua volontà di consacrarsi a livello internazionale. L’attaccante serbo classe 2000 è voglioso di essere ancora protagonista risolvendo, in primis, i suoi problemi fisici che lo stanno martoriando in questo periodo. La pubalgia non va più via e così si è seduto in panchina anche al Mondiale con la Serbia. Il Ct ha dovuto fare così nuove scelte con l’attaccante della Juventus sempre più ai margini per il momento, soltanto a causa dei suoi problemi fisici.