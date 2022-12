Il pupillo di Maldini per il post Leao: 40 milioni a giugno

Il calciomercato del Milan passerà inevitabilmente dalla decisione di Leao di rinnovare o meno: Maldini è pronto a calare l’asso dalla manica

Il 2022 del Milan si è chiuso in fase calante, i rossoneri hanno accumulato un distacco importante sul Napoli capolista e, da gennaio, sono chiamati ad una reazione convincente per tentare di mantenere aperta la corsa scudetto. Il ‘Diavolo’ è però attento a quelle che saranno le occasioni di calciomercato da monitorare tra gennaio e soprattutto giugno.

Molto dipenderà dal futuro di Rafael Leao, in scadenza il 30 giugno 2024 con i campioni d’Italia e molto distante al momento dal rinnovare il contratto con la dirigenza di via Aldo Rossi.

L’erede di Leao dalla Premier: ritorno di fiamma

Ecco perché Maldini si sta già muovendo preventivamente su quello che con ogni probabilità sarà il sostituto del gioiello portoghese, a partire dall’estate 2023. A luglio i dirigenti milanisti potrebbero tornare su un vecchio pallino dello stesso Maldini che già in passato aveva pensato al suo acquisto. Si tratta di Allan Saint-Maximin, esterno d’attacco in forza al Newcastle dall’estate 2019 e con cui sta facendo da tempo grande fatica ad imporsi. Trasferitosi in Inghilterra dal Nizza per 18 milioni, il francese ha fino a questo momento disputato 8 gare in stagione accumulando solo 468’ (1 gol e 3 assist).

Numeri abbastanza lontani da quelli che i ‘Magpies’ si aspettavano: ecco perché la cessione, a luglio, è tutt’altro che impossibile. E Maldini, con il tesoretto che il Milan incasserebbe da Leao (da Chelsea o PSG arriverebbero 100-120 milioni) proporrebbe un’offerta da 35-40 milioni di euro alla società bianconera. Il 25enne è considerato, potenzialmente, il profilo perfetto per rimpiazzare l’ex Lille: grande capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, velocità palla al piede e assist ai compagni.

Insomma, la via per il post Leao pare ormai tracciata: Allan Saint-Maximin torna prepotentemente nel mirino della società meneghina.