Ritorno tra i pali: Marotta fa infuriare la Juventus

Il calciomercato di Inter e Juventus sotto la lente d’ingrandimento: il piano di Marotta lascia a bocca asciutta i bianconeri

Poco più di un mese alla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ed Inter e Juventus stanno già pianificando le prossime mosse. Tra entrate ed uscite, i nerazzurri hanno in mente una beffa per giugno nei confronti della ‘Vecchia Signora’.

Occhi puntati sulla porta nerazzurra visto che Andrè Onana potrebbe già cambiare squadra al termine dell’attuale stagione.

Addio Onana: Marotta anticipa la Juve per l’erede

Cresciuto calcisticamente nel Barcellona, il futuro di Andrè Onana potrebbe essere nuovamente in maglia blaugrana. Il club di Laporta ha intenzione di regalarsi un nuovo estremo difensore e il portiere nerazzurro, vista anche la sempre viva concorrenza con Handanovic, potrebbe decidere di cambiare già aria dopo una sola stagione agli ordini di Simone Inzaghi. Un addio eccellente che lascerebbe un buco importante da colmare: in tal senso, Marotta avrebbe già in mente due profili che da tempo sono in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il primo è Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 che con la Cremonese ha mostrato doti fuori dal comune. Il 22enne di Rimini, di proprietà dell’Atalanta, potrebbe quindi compiere a giugno il salto in una grande squadra: l’Inter osserva interessata alla finestra.

Non c’è solo Carnesecchi tra i desideri della dirigenza meneghina: occhi anche in casa Empoli dove Guglielmo Vicario in poco più di tre mesi ha conquistato proprio tutti. Il 26enne friulano è uno dei grandi obiettivi della ‘Vecchia Signora’ in caso di addio di Szczesny ma, in questo caso, potrebbe essere l’Inter a farsi avanti beffando la dirigenza juventina.

Situazione dunque in divenire: con Onana nuovamente a Barcellona, Vicario o Carnesecchi potrebbe finire per salutare la pista Juventus e vestire la maglia nerazzurra.