Mondiali 2022 | Il Giappone compie il miracolo: Germania clamorosamente fuori dal mondiale

La Germania abbandona clamorosamente il mondiale. Il Giappone si rende autore di un impresa straordinaria, battendo la Spagna e piazzandosi prima. Le furie rosse chiudono al secondo posto.

La prima frazione di gioco si apre con il Giappone subito pericoloso grazie a Ito, ma la conclusione termina larga sulla destra. Al minuto 11, però, la Spagna passa in vantaggio grazie a Morata che, servito bene da Azpilicueta, di testa non perdona e batte l’estremo difensore giapponese. Nel primo tempo non succede più nulla, e si chiude con le furie rosse avanti 0-1.

Nella ripresa succede di tutto, con il Giappone che trova il pareggio al 48° grazie Doan che, con una grande conclusione da fuori, batte Simon. Appena tre minuti più tardi e i giapponesi la ribaltano grazie a Tanaka. Il direttore di gara in un primo momento annulla la rete ma, dopo un consulto con il Var, torna sui suoi passi e concede il gol del sorpasso.

La Germania saluta il mondiale nonostante la vittoria: con il Costa Rica termina 2-4

La gara si apre con la Germania avanti dopo soli dieci minuti grazie a Gnabry che, servito bene da Raum, svetta di testa e batte Keylor Navas. Al 14° ci prova Goretzka, ma un intervento strepitoso di Navas gli nega la rete del raddoppio. Sul finale di primo tempo la Costa Rica va vicina al pareggio, ma Manuel Neuer compie un miracolo su Spence. Termina con i tedeschi avanti 0-1 la prima frazione di gioco.

La ripresa è ricca di emozioni, con la Costa Rica che trova il pareggio al minuto 58 grazie a Tejeda che, da pochi passi, non lascia scampo a Neuer. Al 61° ci prova Musiala, ma la sua conclusione termina contro il palo. Al 71° accade l’incredibile, con la Costa Rica che si porta in vantaggio grazie a Vargas, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore e a battere il portiere tedesco. Il vantaggio, però, dura soltanto due minuti. Kai Havertz si fa trovare pronto in area di rigore, e da pochi passi batte un incolpevole Navas. All’85° la Germania trova il gol del 2-3 ancora grazie a Havertz, che con una splendida conclusione batte Navas. In pieno recupero la Germania trova il definitivo 2-4 grazie al gol di Fullkrug. Termina sul risultato di 2-4 per i tedeschi una partita combattuta e ricca di emozioni.

Nonostante la vittoria, la Germania abbandona clamorosamente il mondiale. I tedeschi, infatti, si piazzano al terzo posto dietro Giappone e Spagna. Le furie rosse, invece, nonostante la sconfitta, riescono ad accedere agli ottavi come secondi. Il Giappone, a sorpresa, chiude al primo posto il girone.