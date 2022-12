Colpaccio dopo la delusione Mondiale: alternativa Juve a Milinkovic

La Juventus vive un momento societario molto particolare partito dalle dimissioni del cda e dalla ricostruzione dell’assetto. Al netto di tutto però il club dovrà progettare anche il mercato del futuro, con riferimento alla prossima estate quando servirà almeno un centrocampista

Momento di transizione per la Juventus che ha registrato le dimissioni del consiglio d’amministrazione con annesso polverone mediatico e domande inevitabili su quello che sarà il futuro del club piemontese. Va però tenuto in considerazione anche il campo che recita sei vittorie di fila per la squadra di Allegri prima della sosta, con una rimonta alla vetta occupata dal Napoli che comunque resta complicatissima visto il passo mostrato dagli azzurri. Poi sarà tempo anche per ponderare le prossime mosse di calciomercato in ottica estate ancora più che a gennaio.

In particolar modo la Juventus necessiterebbe di almeno un colpo importante a centrocampo, lì dove il grande obiettivo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio comunque molto costoso e nel mirino anche di altre squadre. Dall’enigma Pogba al flop Paredes passando per il rinnovo complesso di Rabiot: i punti interrogativi in mediana per il prossimo anno non mancano.

Calciomercato Juventus, a centrocampo non solo Milinkovic-Savic: Caicedo dopo la delusione Mondiale

Serve fantasia e qualità al centrocampo della Juve e dopo la delusione per l’eliminazione Mondiale potrebbe diventare buono in ottica nuovo progetto futuro il profilo del giovane Moises Caicedo del Brighton allenato da Roberto De Zerbi. Il polivalente ecuadoregno ha un contratto in scadenza 2025, con annessa valutazione importante da non meno di 30/35 milioni di euro, ma qualora uscisse un profilo di rilievo come Rabiot, anche in virtù dei costi di ingaggio, potrebbe essere fatta una spesa in quella zona, vista la mancanza di certezze.

Al netto del fatto che Milinkovic resterebbe la prima scelta, il giovane Caicedo potrebbe rappresentare una valida alternativa da esplorare come piano B per l’estate quando andrà anche fatto spazio dal punto di vista degli extracomunitari in rosa. Un gol in Premier ed uno al Mondiale per il talento del Brighton che a fine stagione può fare un salto di qualità.