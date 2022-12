TV PLAY |Nuova soluzione per Leao: “Ora sta al Milan”

Il noto operatore di mercato Gabriele La Manna, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per fare il punto sul mercato.

L’operatore di mercato Gabriele La Manna, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su TvPlay, per fare il punto sul calciomercato. Sono molti i punti toccati dal noto operatore, sopratutto per quanto riguarda i top player del nostro campionato.

Gabriele La Manna, ha parlato della situazione legata a Nicolò Zaniolo che interessa al Milan. A tal proposito, ha dichiarato che “io mi sono esposto. Per me Zaniolo è un giocatore importante, ho detto che potrebbe sostituire Leao. Se io fossi il Milan e avessi ancora problemi sul rinnovo penserei al mercato e a sostituire e se tra questi nomi ci sono Ziyech o Zaniolo io dirigente del Milan farei un passo in più”.

La Manna su Leao a TvPlay: “il Milan potrebbe trovare una soluzione”

Terminato il discorso per quanto riguarda il 22 giallorosso, La Manna si è soffermato anche sulla questione rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Proprio per quanto riguarda la situazione contrattuale del talento portoghese, ha dichiarato che “sta al Milan. Deve capire a che punto è nella trattativa. Se capisce che c’è un divario incolmabile deve fare cassa subito. Secondo me il Milan potrebbe trovare una soluzione che potrebbe fare comodo ad entrambi. Ti metto una clausola e ti vendo tra un anno”.