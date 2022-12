Milan e Inter al tappeto: cambia ruolo e lascia la big

Milan ed Inter salutano il top player in vista di giugno: decisione presa, l’addio in estate è ormai già definito

Manca poco più di un mese alla riapertura del calciomercato invernale e le big di Serie A stanno pianificando le prossime mosse. Tra entrate ed uscite, Milan ed Inter si guardano intorno a caccia di occasioni per rinforzare le rose di Pioli ed Inzaghi.

In tal senso, arrivano novità rilevani per uno dei grandi nomi che nell’estate 2023 cambierà maglia, lasciando il top club. Assalto a sorpresa: il rischio ko è dietro l’angolo.

Svolta Milan-Inter: è più vicino al PSG

Secondo ‘Telefoot’ il PSG è pronto a farsi avanti per Benjamin Pavard. Il talento francese, in scadenza il 30 giugno 2024 con il Bayern Monaco, ha espresso la volontà di cambiare ruolo nell’immediato futuro. Da terzino a centrale, un cambiamento che permetterebbe ai bavaresi di puntare su Mazraoui (arrivato la scorsa estate) facendo cassa con la cessione di Pavard. Il 26enne di Maubeuge piace tantissimo al club di Al-Khelaifi che intende farsi avanti per il prossimo giugno: secondo ‘Fichajes.net’ ci sono, però, anche Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona alla finestra per Pavard.

Il gioiello del Bayern Monaco è seguito con interesse, ormai da tempo, anche da Milan ed Inter che tuttavia sembrerebbero in netto ritardo rispetto alla concorrenza dei grandi club europei. Pavard in questa stagione, tra Bayern Monaco e Nazionale, ha collezionato 26 presenze complessive con 4 reti all’attivo.

Il PSG è dunque sempre più vicino a scommettere su Pavard per il 2023/24: l’addio al Bayern Monaco pare solo questione di mesi.