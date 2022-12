TV PLAY | Il Milan minaccia Mourinho: “Zaniolo è a Milano”

Il Milan ‘minaccia’ la Roma e mette nel mirino Nicolò Zaniolo. Enrico Camelio in diretta su Tv Play spiega: “È a Milano”

Il calciomercato torna a essere al centro della stagione delle squadre italiane. Con la pausa per il Mondiale i club sono già all’opera per la finestra di gennaio ma anche per quella estiva del 2023. In particolare il Milan sembrerebbe muoversi su più fronti per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

I rossoneri infatti sembrerebbero avere nel mirino diversi giocatori, tra cui Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma il cui contratto scadrà nel 2024 e il rinnovo sembrerebbe essere in una fase di stallo. Proprio il numero 22 giallorosso sarebbe già a Milano.

TV Play | Milan, Camelio sentenzia l’addio di Leao: “Con Zaniolo, Amrabat e Ziyech sarebbero più forti”

Inevitabilmente, con l’apertura del calciomercato invernale a gennaio, il Milan diventa una delle protagoniste. I rossoneri sono già al lavoro per trovare rinforzi sia per gennaio che per la prossima stagione.

Ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, il giornalista Enrico Camelio ha svelato: “Se il Milan con i soldi di Leao prende Ziyech, Amrabat, su cui c’è interesse del Liverpool, e Zaniolo siamo sicuri che ci perde. La mia è una notizia, il Liverpool sta seguendo anche Amrabat dopo questo grande Mondiale”. Poi torna sull’attaccante giallorosso e svela: “Zaniolo è a Milano oggi, io la lascio così, non è che si può dire sempre tutto. Il suo agente abita a Milano, la Juventus vuole prenderlo solo a zero, il Milan lo pagherebbe, ma se esce Leao cambia tutto. Zaniolo è una fissa di Maldini. Massara ha voluto De Ketealaere, mentre Maldini voleva Zaniolo ad ogni costo”. Infine chiude affermando: “La Roma non ha accettato 35 milioni dal milan a gennaio. Nessun incontro fissato per il rinnovo di Zaniolo”. Dunque un Milan che potrebbe puntare a tre colpi da novanta per il futuro, sacrificando però Leao.