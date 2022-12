Del Piero alla Juve, arriva la decisione di John Elkann

Non si placano le voci su un possibile ritorno di Alex Del Piero alla Juve: la nuova indiscrezione spegne gli entusiasmi

Da quando, nella serata del 28 novembre, Andrea Agnelli ha annunciato le proprie dimissioni e quelle della quasi totalità del CdA della Juve, nelle cronache sportive italiane e non solo non si parla d’altro. Tra indiscrezionu su presunte dimissioni presentate anche da Massimiliano Allegri e Federico Cherubini – respinte da Elkann– e nuovi insediamenti lampo – leggasi il nuvo Dg Maurizio Scanavino – è già cominciata la nuova era in casa Juve.

Quasi subito accostato, assieme ad altre recenti leggende bianconere, alla società juventina per un ruolo di responsabilità all’interno del club, il nome di Alessandro Del Piero ricorre continuamente. Intercettato dalla stampa l’ex giocatore, con la sua proverbiale signorilità, non ha voluto commentare alcuna voce. Pur ribadendo come la Juve gli stia ancora a cuore. E molto. In attesa che John Elkann, presidente di Exor, assuma le sue decisioni in vista di un ridisegnamento della società, il quotidiano Tuttosport inizia a fare delle ipotesi.

Del Piero, il ritorno può attendere

Il quotidiano nazionale di riferimento per gli oltre 11 milioni di tifosi bianconeri in Italia sostiene che, a dispetto dell’entusiasmo generale per un possibile approdo in società di ‘Pinturicchio’, Elkann voglia prendersi ancora del tempo. Il nuovo CdA sarà composto solo da profili tecnici e giuridici. L’ingresso in società di Del Piero potrebbe dunque avvenire solo in un secondo momento.

Alla stregua di altri personaggi come Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, tra l’altro ancora in attività e richiesti a gran voce dalla piazza, Elkann preferirebbe la via della cautela. La delicata situazione relativa alle inchieste sui bilanci e le plusvalenze sta segnando la programmazione della società torinese. Sarà importante non ripetere gli errori commessi in passato. Per farlo, serve gente che conosca alla perfezione le dinamiche economico-finanziarie. La paura di sanzioni e penalizzazioni aleggia nell’ambiente bianconero. Passata la tempesta e dopo essersi affidato a tecnici e revisiori di conti, forse Elkann potrà prendere più liberamente decisioni dettate dal cuore e da quel pizzico di riconoscenza.