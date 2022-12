Il Milan sacrifica De Ketelaere: colpo in Serie A

Il calciomercato del Milan è pronto a infiammarsi in vista del prossimo anno: Maldini è pronto a salutare De Ketelaere

Non è un mistero che, con il Mondiale e la sosta natalizia nel mezzo, i pensieri delle grandi società siano già orientati alla prossima sessione di calciomercato.

Tra queste vi è chiaramente il Milan che ha accumulato un importante ritardo in campionato dal Napoli capolista.

Maldini fa sul serio: De Ketelaere resta in A

I rossoneri devono fare i conti con le deludenti prestazioni di Charles De Ketelaere che, fino a questo momento, ha assolutamente disatteso le aspettative. E l’ultima idea di Maldini può regalare un colpo in Serie A. Maldini guarda in casa Fiorentina dove un nome su tutti, già accostati negli ultimi mesi, può tornare d’attualità per il centrocampo di Stefano Pioli. Si tratta di Sofyan Amrabat, 26enne marocchino sotto contratto fino al 2024 (esiste un’opzione per un’ulteriore stagione) con la Fiorentina. La dirigenza campione d’Italia busserebbe alla porta del club di Commisso già nelle prime settimane del 2023, a gennaio, per regalare all’allenatore miliano Amrabat.

E, per convincere la società gigliata, Maldini sarebbe disposto a mettere sul piatto anche il prestito di Charles De Ketelaere. Il belga ha fatto enorme fatica, come anticipato, e potrebbe quindi andare via per giocare con continuità ed abituarsi al calcio italiano. L’ex Bruges ha collezionato 13 presenze, 576′ in Serie A e solo 1 assist all’attivo.

De Ketelaere può quindi essere la carta giusta per portare Amrabat in rossonero già nel mese di gennaio.