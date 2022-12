Nuova freccia low cost: così la Juve lo toglie all’Inter

La Juventus starebbe valutando una strategia per acquistare un calciatore che milita in un club di Serie A e piace pure all’Inter di Inzaghi

Il prossimo 18 gennaio sarà nominato il nuovo CdA della Juventus. Momento davvero delicato per la ‘Vecchia Signora’, che desta non poca preoccupazione in ottica futuro. D’altronde, ora scarseggiano certezze: il club bianconero andrà ridisegnato nei mesi a venire, ma ciò in parte dipenderà anche da come evolveranno le indagini della Procura della Repubblica di Torino e della Procura della Figc.

E tra l’altro, pure l’Uefa ha aperto un’inchiesta nei confronti della società piemontese. Una situazione alquanto spinosa, senza alcun dubbio. Inevitabilmente, potrebbe incidere in maniera negativa sul fronte calciomercato. Questo perché a gennaio la Juve, a meno di cessioni pesanti attualmente non programmate, non potrà mettere in atto investimenti di grande rilievo. Motivo per cui è praticamente da escludere l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, il sogno ormai noto a tutti per la mediana. Nonostante il centrocampista serbo ex Genk abbia un contratto in scadenza giugno 2024 con la Lazio, la richiesta del patron Lotito resta comunque altissima (100 milioni di euro).

Impensabile un trasferimento di tale portata a livello economico, di conseguenza è bene concentrarsi su altri profili finché il clima non si rasserenerà. Qui entra in gioco Pasquale Mazzocchi, terzino destro di proprietà della Salernitana. Il classe ’95, di recente, è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, per via di un infortunio al ginocchio subito in Nazionale. Il rientro in campo è previsto per febbraio-marzo, ma resta comunque un’opzione abbastanza allettante anche in vista della prossima estate.

Calciomercato, affare Mazzocchi: il piano della Juventus

La concorrenza non manca di certo: Mazzocchi, infatti, stuzzica la fantasia dell’Inter, che potrebbe perdere Denzel Dumfries. Inoltre, l’esterno azzurro è seguito da Napoli e Roma per quanto concerne la Serie A. Si tratterebbe di un’operazione low cost, intorno ai 12-15 milioni di euro. Il direttore sportivo Federico Cherubini, dal canto suo, starebbe valutando di sfruttare la carta Soule, offrendo in prestito le prestazioni del talento argentino ai granata campani. Una mossa che potrebbe bruciare la folta concorrenza, rivelandosi vincente.