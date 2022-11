Ronaldo ha detto sì, scelta la nuova squadra: cifre choc

Svincolato di lusso per antonomasia, Cristiano Ronaldo potrebbe presto accasarsi in un club che lo coprirebbe d’oro

Anche a 37 anni suonati, anche dopo la bufera col Manchester United, anche dopo i presunti problemi di spogliatoio coi compagni….Cristiano Ronaldo è sempre CR7. Il Mondiale in Qatar sta restituendo un calciatore che, sebbene con pochi minuti nella gambe da inizio stagione, sta dimostrando di esserci ancora. Con la testa e con le gambe. Il gol su rigore contro il Ghana, da lui stesso procurato, e il quasi-gol contro l’Uruguay sono lì ad evidenziarlo.

La rescissione del contratto col Manchester United, arrivata a Mondiale già iniziato, ha aperto innuerevoli scenari nel futuro del giocatore. Lo svincolato più illustre della storia recente del calcio è ora senza squadra, ma un campione del suo calibro non resterà ancora a lungo un calciatore ‘libero’. Tra indiscrezioni fantasiose e voli pindarici di club che non potrebbero permettersi di pagare nemmeno un mese di stipendio a CR7, è spuntata una voce non priva di fondamento. È stato il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ a lanciare quella che potremmo definire una vera e propria bomba.

Cristiano Ronaldo, cifre folli per raggiungere Rudi Garcia

200 milioni all’anno – inclusi bonus e accordi pubblicitari – per due anni e mezzo di contratto. Questa la proposta shock che il club saudita dell’Al-Nassr, allenato da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Rudi Garcia, ha fatto al campione portoghese per sposare la sua causa. Queste cifre fanno assolutamente impallidire le pur interessanti proposte dall’Europa che Jorge Mendes avrebbe ricevuto sul tavolo.

Il ritorno d’immagine e ovviamente il lato economico dell’operazione gioverebbero non poco a CR7, che però dovrebbe rinunciare alla sua ossessione di essere ancora protagonista nella competizione più amata, la Champions League. Una risposta definitiva sarà data dopo la kermesse mondiale, nella quale Ronaldo è ancora in corsa per la vittoria finale. Che, se avverrebbe, dovrebbe comportare però un suo addio definitivo al calcio, come da lui stesso dichiarato prima del fischi d’inizio della gara inaugurale in Qatar.