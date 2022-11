Esplode la bomba Ronaldo, ora è UFFICIALE

Il Manchester United ha appena pubblicato un comunicato ufficiale estremamente importante, a proposito del futuro di Cristiano Ronaldo

È accaduto l’inevitabile: Cristiano Ronaldo non è più un calciatore del Manchester United. I ‘Red Devils’, dopo l’intervista rilasciata da CR7 al noto giornalista Piers Morgan, hanno deciso di interrompere subito il rapporto con la stella portoghese, rescindendo il contratto in scadenza giugno 2023.

Il club inglese, in un comunicato ufficiale da poco pubblicato, rende noto che “Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo all’Old Trafford., segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”.