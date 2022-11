Nuovo Casadei, va in Premier: così l’Inter piazza il colpo

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: acquisti e cessioni da urlo, può volare in Premier League

Cesare Casadei, ex centrocampista dell‘Inter, si sta mettendo in luce con la formazione Under 21 del Chelsea: finora ha messo a segno 5 gol con i Blues e a gennaio potrebbe esserci la sua promozione in Prima squadra. Un percorso da urlo per l’ex nerazzurro, che ha sposato subito il progetto del club inglese.

Tanti progressi per lui con il giovane talento nerazzurro venduto al Chelsea in estate. E così ora potrebbe esserci un’altra cessione per il talentuoso attaccante argentino, Valentin Carboni, protagonista in Primavera che ha fatto già l’esordio in Serie A sotto la gestione di Simone Inzaghi.

La società nerazzurra avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Brighton e della Nazionale argentina, ora anche al Mondiale in Qatar, Alexis McAllister. Valentin Carboni è appena un classe 2005 e già da anni è il fiore all’occhiello del club nerazzurro: l’argentino è stato chiamato anche in Nazionale dal Ct Scaloni nelle varie convocazioni pre-Mondiale. L’Inter potrebbe pensare così all’inserimento del giovane attaccante sudamericano per arrivare al centrocampista di De Zerbi, ora anche al Mondiale in Qatar per difendere i colori dell’Albiceleste che vuole arrivare fino in fondo con Messi all’ultima chiamata per la Coppa del Mondo.

Inter, Carboni verso la Premier: nuovo colpo per Inzaghi

Un’altra cessione da urlo per l’Inter dicendo addio ad un vero talento, com’è avvenuto con Cesare Casadei e Nicolò Zaniolo inserito nella trattativa per arrivare a Radja Nainggolan, arrivato dalla Roma. Valentin Carboni già sta giocando da anni sotto età scalando velocemente le gerarchie arrivando così ad essere protagonista anche in Prima squadra allenandosi spesso con i campioni di Inzaghi. La sua crescita è stata sempre esponenziale fino al possibile addio: l’Inter potrebbe cederlo al Brighton per rinforzarsi con il profilo di Mac Allister, sempre nel mirino delle big d’Europa. Il Mondiale rappresenta per l’argentino una vetrina importante per mettersi in mostra ancor di più.