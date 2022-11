Buona la prima per il Portogallo di Ronaldo: Ghana battuto 3-2

Vittoria per il Portogallo di Cristiano Ronaldo nella prima uscita nel mondiale. Ghana battuto 3-2.

Vittoria importante per il Portogallo, alla prima uscita in questo mondiale. Nel primo tempo, alla mezz’ora, il Portogallo trova la via del vantaggio ma, il direttore di gara, annulla per un tocco con la mano di Cristiano Ronaldo. Non succede più nulla nei primi 45 minuti.

Succede tutto nella ripresa, con il Portogallo che la sblocca dagli undici metri al 65° minuto grazie a Ronaldo. Pochi minuti e il Ghana ristabilisce la parità con Ayew, bravo a farsi trovare pronto e ad appoggiare in rete. Al minuto 78 arriva il nuovo sorpasso dei portoghesi grazie a Joao Felix che, lanciato bene da Bruno Fernandes, batte il portiere con una grande conclusione. Due minuti più tardi arriva il tris grazie al rossonero Rafael Leao, che calcia all’angolino basso dopo l’assist del solito Bruno Fernandes. Sembra finita ma all’89° il Ghana la riapre grazie a Bukari che di testa batte il portiere portoghese. Il Portogallo resiste e porta a casa tre punti fondamentali.

Buona la prima per il Portogallo: Ghana battuto 3-2

Vittoria importantissima per il Portogallo nella prima uscita del mondiale, contro un Ghana che non si è mai dato per vinto. CR7 e compagni, nella prossima sfida, affronteranno l’Uruguay mentre, il Ghana, affronterà la Corea del Sud.