Allegri e Luis Enrique si sfidano: sogno tridente con Vlahovic e Chiesa

La Juventus mette nel mirino un giovane attaccante: Allegri sfida Luis Enrique per formare il tridente da sogno con Vlahovic e Chiesa

Il calciomercato della Juventus potrebbe avere come obiettivo quello di puntare sui giovani. In rosa i bianconeri hanno dimostrato di avere già molti talenti che hanno dato una scossa importante alla rosa di Massimiliano Allegri in questa prima parte di stagione come Fagioli e Miretti.

Così la strategia di cercare giovani talenti per la Juventus potrebbe portare i bianconeri a mettere nel mirino un giovane attaccante spagnolo. Allegri deve sfidare Luis Enrique per il colpo in prospettiva.

Calciomercato Juventus, Nico Williams nel mirino: duello con Luis Enrique

Il ciclo di Luis Enrique nella Nazionale spagnola potrebbe concludersi dopo il Mondiale in Qatar. L’allenatore spagnolo potrebbe tornare ad allenare un club e potrebbe essere l’erede di Simeone all’Atletico Madrid.

Proprio Luis Enrique potrebbe voler portare con sé all’Atletico il giovane attaccante dell’Athletic Bilbao, Nico Williams, sul quale ci sono tanti club europei come Real Madrid e Liverpool. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, che vorrebbe comporre un tridente da sogno con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Dunque duello con Luis Enrique per il talento spagnolo che sta facendo impazzire la Spagna e l’Europa intera.