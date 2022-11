Duello Klopp-Ancelotti: Juve e Milan adesso tremano

L’obiettivo di Milan e Juventus rischia di complicarsi: adesso anche Real Madrid e Liverpool si fanno avanti

I campionati di tutta Europa si sono fermati per dare spazio al Mondiale che, nel prossimo mese, occuperà le attenzioni del mondo del calcio. Le grandi società, però, si stanno già muovendo nella direzione di quelli che saranno i prossimi colpi di calciomercato a partire da gennaio.

È in vista dell’estate, però, che Juventus e Milan rischiano di vedere sfumare il gioiello che, adesso, è finito anche nel mirino di due top club.

Real e Liverpool all’assalto: vogliono l’attaccante

Si tratta di Real Madrid e Liverpool a caccia, come consuetudine, dei migliori rinforzi da regalare ad Ancelotti e Klopp per la prossima stagione. Ed il nome caldo può essere quello di Nico Williams, indiscusso talento dell’Athetic Bilbao già accostato a Milan e Juventus nelle scorse settimane. L’esterno spagnolo classe 2002, sotto contratto per un altro anno e mezzo, sarebbe il rinforzo ideale per i ‘Reds’ viste le scadenze di Naby Keita, Oxlade-Chamberlain e Firmino, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’.

A concorrere al cartellino del 20enne che in Spagna ha già fatto impazzire tutti è però il Real Madrid: il post Asensio può essere proprio Williams. Al netto dell’interessamento per Mudryk valutato 100 milioni, i ‘Blancos’ possono accelerare per il gioiello dell’Athletic Bilbao (che spera ancora in un rinnovo prima di giugno) mettendo in riga non solo il Liverpool ma anche Milan e Juventus.

Nico Williams in questa stagione ha collezionato 15 presenze con 4 reti e 4 assist vincenti tra Coppa del Re e Liga spagnola.