Il lampo di Davies non basta, la Croazia ribalta tutto: è 4-1 sul Canada

La formazione nordamericana parte col piede giusto ma pian piano esce fuori il carattere dei balcanici: Kramaric segna una doppietta, Livaja e Majer rifiniscono

Croazia e Canada si affrontano nella delicata sfida da ‘giro di boa’ per il passaggio al turno successivo del Campionato del Mondo di Qatar 2022.

La formazione ospite, secondo distinta, pressa forte i croati sin dai primi minuti di gioco e trova una rete fondamentale sul primo guizzo della partita del solito Davies. Le fonti di gioco che portano il nome di Brozovic e Modric vengono ben arginate, ma come un diesel la formazione allenata da Dalic prende fiducia e costruisce alzando il baricentro sulla trequarti avversaria. Al minuto 36′ ecco il gol del pareggio ad opera di Kramaric su assist dalla sinistra dell’ex nerazzurro Perisic, al terzo tentativo di imbucata. Non passano neppure dieci minuti che al 44′ Livaja trova la rete del raddoppio dopo una serpentina velenosa di Jovanovic: Croazia in pieno controllo della partita e tutti a riposo.

Croazia carbura a rilento, poi incide sull’eliminazione del Canada

Nella ripresa l’andamento della partita segue lo stesso filone dei minuti finali del primo tempo: grande coinvolgimento offensivo e qualche brivido occasionale per la porta difesa da Livakovic. Al minuto 70′ ecco la quarta rete della partita, è doppietta per Kramaric e 3-1 per la Croazia! Il centravanti ha la possibilità di insaccare ancora una volta alle spalle di Borjan. Dopo qualche minuto di cambiamenti in campo con sostituzioni ambo le parti, inizia a farsi sentire la stanchezza e si alza la tensione sul finale con qualche ammonizione di troppo. Majer la chiude sul 4-1. La Croazia corsara ribalta dunque la partita ed elimina i nordamericani dalla competizione più prestigiosa cui potessero partecipare.

Croazia-Canada 4-1: formazioni, sostituzioni e tabellino

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric (dal 41′ st Orsic), Brozovic, Kovacic (dal 41′ st Majer); Kramaric (dal 28′ st Vlasic), Livaja (dal 15′ st Petkovic), Perisic (dal 41′ st Orsic). A disposizione: Barisic, Budimir, Erlic, Grbic, Ivusic, Jakic, Majer, Orsic, Pasalic, Petkovic, Stanisic, Sucic, Sutalo, Vlasic. Allenatore: Dalic.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea (dal 17′ st Hoilett), Davies, Hutchinson (dal 28′ st Adekugbe), Eustaquio (dal 1′ st Kone), Buchanan; Larin (dal 1′ st Osorio), David (dal 27′ st Cavallini). A disposizione: Adekugbe, Cavallini, Cornelius, Fraser, Hoilett, Kaye, Kone, Millar, Osorio, Pantemis, Piette, St. Clair, Ugbo, Waterman, Wotherspoon. Allenatore: Herdman.

Reti: al 2′ del pt Davies, al 36′ del pt Kramaric, al 44′ del pt Livaja, al 25′ del st Kramaric, al 45’+4′ del st Majer.

Ammonizioni: Buchanan, Lovren, Miller, Modric.

Recupero: 5′ nel primo tempo, 6′ (prolungati a 7′) nel secondo tempo.