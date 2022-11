Firma subito ‘gratis’ con l’Inter: ecco il post Dumfries

L’Inter è già focalizzata su quello che sarà l’erede di Denzel Dumfries: il big può vesitre, a zero, la maglia nerazzurra

Settimane di studio, di attesa, di riflessione attendono l’Inter e la dirigenza nerazzurra in vista del prossimo gennaio. La sessione invernale di calciomercato regalerà, con ogni probabilità, novità di rilievo alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

In tal senso, probabilmente però vista della prossima estate, il nome caldo tra le uscite rimane quello di Denzel Dumfries.

Addio Dumfries: Marotta show per l’erede

Arrivato per poco più di 14 milioni di euro, l’olandese è letteralmente esploso attestandosi tra i migliori interpreti d’Europa nel suo ruolo. Ecco quindi che l’Inter pregusta da mesi una corposa plusvalenza e si muove con largo anticipo su quello che con ogni probabilità sarà l’erede dell’ex PSV, a partire da giugno. Occhi in Germania dove l’occasione giusta può arrivare da Dortmund. Il Borussia, infatti, avrebbe intenzione di offrire in prestito secco già a gennaio Thomas Meunier. L’ex PSG è in scadenza nel 2024 ma nei piani della società giallonera potrebbe esserci anche la rescissione, il prossimo giugno.

Un’opportunità davvero allettante per Marotta e Ausilio che si ritroverebbero in mano un terzino di livello internazionale a titolo praticamente gratuito. Attenzione però anche alla Juventus, a cui Meunier è stato recentemente accostato e che rimane tra i profili caldi per il post Cuadrado.

Un duello a distanza che potrebbe tuttavia vedere l’Inter trionfare, già a gennaio, con la volontà molto chiara da parte del Borussia Dortmund: il terzino belga non rientra nei piani futuri della società tedesca.