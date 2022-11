McKennie lo porta alla Juve: affare in Bundesliga

La Juventus può mettere a segno un grande colpo in vista del calciomercato di gennaio: decisivo Weston McKennie

Un inizio di stagione complicato, insoddisfacente, a tratti decisamente deludente. L’annata della Juventus, tra alti e bassi, ha comunque visto la ‘Vecchia Signora’ risalire la classifica nell’ultimo mese e mezzo, attestandosi addirittura al terzo posto a -10 dal Napoli capolista. Passi avanti importanti che, tuttavia, possono rappresentare solo l’inizio.

Ecco perchè, già a gennaio, il calciomercato bianconero può vivere un’improvvisa fiammata: spunta l’ipotesi scambio con il big, decisivo McKennie.

Allegri gongola, colpo top: l’ex PSG ‘grazie’ a McKennie

Non è un mistero che la rosa bianconera sia affollata, al momento, e che per far entrare nuovi profili di spessore servono delle cessioni. È il caso di Weston McKennie che da tempo è considerato sacrificabile: per il centrocampista texano potrebbero aprirsi le porte dell’addio, già nel calciomercato invernale. Sì perchè a gennaio McKennie, che stasera gioca contro il Galles, saluterà la ‘Vecchia Signora’. L’ultima idea della dirigenza torinese porta ad un possibile scambio con uno dei pilastri del Belgio che mercoledì esordirà contro il Canada: Thomas Meunier.

Il terzino di proprietà del Borussia Dortmund, arrivato a titolo gratuito nel 2020 dopo l’esperienza al PSG, può quindi salutare la Bundesliga per far spazio a McKennie in quel di Dortmund. Entrambi i calciatori vengono valutati circa 25-30 milioni di euro, Meunier saluterà molto presto visto che non ha ancora rinnovato e l’accordo con il club giallonero scade nel 2024.

Situazione dunque in divenire ma uno scambio ‘Mondiale’ pare essere all’orizzonte, a gennaio, per il mercato della Juventus.