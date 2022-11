Ronaldo via e lo United guarda in Italia: scelto il post CR7

Con la sosta dei campionati per via dei mondiali, le società possono concentrarsi sulle operazioni di mercato.

Col i mondiali in Qatar entrati nel vivo, per le società è tempo di pensare al calciomercato sia invernale che estivo in vista della prossima stagione. Sono molti, infatti, i club europei che stanno programmando non solo il mercato di riparazione ma anche quello futuro.

Uno dei top club che sta già pianificando il prossimo calciomercato estivo è il Manchester United che, dopo l’addio anticipato di Cristiano Ronaldo, è alla ricerca di calciatori di qualità per rinforzare il reparto avanzato. A tal proposito, Ten Hag sembra aver già individuato il sostituto del campione portoghese.

Lo United pensa al dopo Cristiano Ronaldo: piace Lautaro

Il calciatore a cui la dirigenza dei red devils sta pensando per sostituire il campione di Madera è Lautaro Martinez. Gli inglesi sono molto interessati al Toro in vista della prossima stagione ma, per strapparlo ai nerazzurri, servirà un’offerta irrinunciabile. Proprio per quanto riguarda l’Inter, Jorge Mendes, agente di Ronaldo, lo ha proposto ricevendo un secco no dalla dirigenza interista. Il fenomeno portoghese, attualmente svincolato dopo il divorzio consensuale dallo United, non è un obiettivo dei nerazzurri anche per il suo ingaggio elevato. Per quanto riguarda l’attaccante argentino, è difficile pensare che l’Inter possa privarsene ma, in caso di offerte importanti, le carte in tavola potrebbero cambiare. Il calciomercato si appresta ad entrare sempre di più nel vivo, con le società che pensano a programmare il futuro. Nei prossimi mesi, capiremo se il futuro di Lautaro continuerà ad essere a tinte nerazzurre.