Colpo ‘Mondiale’: gratis al Milan a gennaio

Il Milan può mettere a segno un super colpo in vista di gennaio: il top player può firmare gratis a inizio anno

Saranno settimane bollenti per il Milan di Stefano Pioli. Se il campo parla della complicata sfida con la Fiorentina dopo il mezzo passo falso a Cremona, il calciomercato potrebbe regalare una sorpresa più che gradita per l’attacco rossonero.

Occhi in Spagna dove uno dei big di Carlo Ancelotti può dire addio già nelle prime settimane del 2023: ecco il piano del direttore dell’area tecnica del club meneghino.

Rilancio in Qatar: Maldini vuole il top player di Ancelotti

Il giocatore che, a sorpresa, potrebbe vestire la maglia del Milan, è Eden Hazard. Un sogno quasi proibito per il dt rossonero Paolo Maldini pronto ad approfittare della delicata situazione del belga in quel di Madrid. Nonostante una forma tutt’altro che eccezionale, l’ex Chelsea è stato regolarmente incluso nell’elenco dei convocati del Ct Martinez. E non è affatto un mistero che il Real Madrid abbia virtualmente scaricato l’esterno ormai da molti mesi: non rientra nei piani di Ancelotti e, già a gennaio, potrebbe salutare Madrid. Ed un rilancio con la casacca del Belgio potrebbe riaccendere la fiamma dell’interesse del ‘Diavolo’ per il classe 1991. Se Hazard dovesse brillare con la selezione di Martinez, allora Maldini potrebbe provare a regalarlo a Pioli già a gennaio.

In prestito, fino al prossimo giugno, con un’opzione di riscatto legata a presenze e numero di gol fissato intorno ai 25 milioni. Una cifra importante, al momento, ma che se Hazard dovesse effettivamente tornare ad esprimersi sui livelli del grande campione che è stato negli anni scorsi, potrebbe essere più che giusta. In attesa di conoscere quale sarà il futuro dell’attuale padrone della corsia mancina d’attacco, quel Rafael Leao che con il passare delle settimane pare allontanarsi a piccoli passi dal club campione d’Italia.

Il Milan, dunque, può ritrovarsi in prima fila a trattare per lo ‘scarto’ di lusso del grande ex Carlo Ancelotti: Maldini, in tal senso, potrebbe approfittare di un rapporto privilegiato sia con il club madridista che con lo stesso tecnico romagnolo.