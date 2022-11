Highlights | Sampdoria-Lecce 0-2: notte fonda per Stankovic

La Sampdoria crolla ancora una volta: 2-0 del Lecce che a Marassi mette ko la squadra di Stankovic

A Marassi è notte fonda per la Sampdoria che perde un’altra partita, questa volta contro il Lecce che vince 2-0 e fa un bel balzo in classifica.

I blucerchiati perdono la terza partita consecutiva e per la terza volta di fila rimangono a secco di gol. L’ultima vittoria della Sampdoria ormai risale al 24 ottobre contro la Cremonese e adesso la classifica è sempre più nera, con soli 6 punti in classifica, uno in più dell’Hellas Verona che giocherà domani. Al termine della 14a giornata la Sampdoria potrebbe ritrovarsi ultima in classifica e adesso anche Dejan Stankovic rischia grosso. A sbloccare la partita ci pensa Colombo che mette in discesa la partita per il Lecce.

Sampdoria-Lecce 0-2: Colombo e Banda stendono i blucerchiati

Nella ripresa la Sampdoria prova a rimettere in piedi la partita ma in contropiede il Lecce prova e trova il gol del 2-0 che stende definitivamente la squadra di Dejan Stankovic. La firma è di Banda che segna il suo primo gol in Serie A e permette ai pugliesi di salire a quota 15 punti in classifica e di scavalcare momentaneamente il Monza. Una vittoria pesantissima per il Lecce che manda un segnale chiaro alle concorrenti. Un’altra partita nera per la Sampdoria che esce dal campo tra i fischi dei tifosi del Marassi.

