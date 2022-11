L’ex Spurs lo spinge nelle braccia di Conte: Juve e Milan beffate

Una vecchia gloria degli Spurs è convinto: col suo arrivo Conte potrebbe svoltare. Juventus e Milan masticano amaro

Incassata la soddisfazione, grazie al gol di Hojbjerg al 95′, del primo posto nel girone di Champions League, il Tottenham si prepaara alla supersfida di Premier League contro il Liverpool. Nell’ultima giornata di campionato gli Spurs sono andati ad un passo dal baratro dopo il doppio svantaggio in casa del Bournemouth: la squadra però, dimostrando di avere lo stesso carattere del suo allenatore, ha riblatato la situazione andandosi a prendere tre punti d’oro.

In attesa che Antonio Conte sfogli la margherita su cosa fare il prossimo anno – sul tavolo c’è la ricca proposta di rinnovo dal presidente Levy, ma anche la suggestione Juventus che incombe – si guarda già al prossimo mercato di genniao. Con un pao di pedine, secondo qualcuno, il Tottenham potrebbe realmente contendere il titolo ad Arsenal e City, che al momento paiono irraggiungibili. C’è addirittura chi sostiene che basti un solo giocatore, ben individuato nel discorso, in grado di far svoltare la stagione degli Spurs.

Van der Vaart spinge Ziyech al Tottenham: Juve e Milan al palo

“Se il Tottenham prende Hakim Ziyech, potrebbe vincere la Premier League. Dico sul serio. Certo, ora non ha uno sguardo sereno, ma da quello capisci che non si sta divertendo. Ziyech è un ragazzo che deve sempre giocare quando lo prendi. Quando prendi dei giocatori, li compri non solo per le loro qualità calcistiche ma anche per come sono“. Parole e musica dell’ex Tottenham, ed ex Ajax – club dal quale proviene lo stesso giocatore marocchino del Chelsea – Rafael Van der Vaart, che ha parlato ai microfoni di Tribalfootball.com.

Già accostato in estate alla Juve ma soprattutto al Milan, il nordafricano negli ultimi tempi della gestione Tuchel stava trovndo poco spazio in campo. Spazio ridottosi all’osso da quando le redini dei Blues sono state prese da Graham Potter. La destinazione dovrebbe essere gradita: Ziyech andrebbe sì a giocarsi il posto con altri big presenti sul fronte d’attacco degli Spurs, ma la voglia di rivincita è tanta. Se Conte affonda il colpo, Juve e Milan dovranno giocoforza virare su altri obiettivi.