Hakimi di nuovo all’Inter: scambio da urlo col Psg

Le società stanno programmando il proprio calciomercato, non solo quello invernale ma anche quello estivo.

Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio ai mondiali in Qatar, le società sono pronte a programmare non solo il calciomercato che partirà a gennaio, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione. I grandi club, infatti, vogliono iniziare già a programmare il futuro, nonostante ci sia ancora più di mezza stagione da giocare.

E’ il caso del Paris Saint Germain, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Christophe Galtier. I parigini vorrebbero ulteriormente potenziare il proprio reparto avanzato, aggiungendo ancora più qualità. Proprio per l’attacco, il nome che i francesi stanno seguendo è uno dei migliori della nostra Serie A.

Il Psg piomba su Lautaro: proposta shock all’inter

Come detto, il Psg è pronto a bussare alla porta dei nerazzurri per cercare di strappare il toro a Simone Inzaghi, con una proposta che sarebbe clamorosa. Stando a quanto riportato dal portale interlive, infatti, i dirigenti dei francesi starebbero pensando di proporre Hakimi per arrivare a Lautaro. Hakimi non sta facendo molto bene al Psg e, per questo motivo, la società non si opporrebbe ad una sua partenza. C’è da dire che uno scambio tra le società è praticamente impossibile, in quanto l’Inter non ha intenzione di cedere il proprio gioiello se non di fronte ad offerte cash importanti. Oltre questo, c’è da aggiungere che l’ex nerazzurro guadagna circa 8 milioni netti a stagione a Parigi, cifra che l’Inter non potrebbe garantirgli. Dopo Skriniar, quindi, l’Inter deve guardarsi le spalle anche da possibili offerte che potrebbero arrivare per il suo bomber. La sensazione è che se i francesi vogliono sedersi al tavolo e trattare, dovranno presentarsi dalla dirigenza nerazzurra con un’offerta solo cash, mettendo da parte possibili contropartite tecniche. I tifosi, al momento, possono stare tranquilli.La strada che porta Lautaro al Psg è decisamente in salita.