Tuchel dice no, un italiano per l’Aston Villa

In Premier League è saltata una panchina di tutto rispetto e la dirigenza ha incassato un deciso “no”

L’Aston Villa ha ufficialmente esonerato Steven Gerrard, sollevandolo dall’incarica di capo allenatore.

L’ex Liverpool non è riuscito ad andare oltre le 2 vittorie in Premier League e ha incassato 6 sconfitte e 3 pareggi. I 16 goal subiti non rispecchiano il valore della rosa dei villains e la dirigenza non ha potuto far altro che mettere alla porta Gerrard. Le ultime sconfitte contro Chelsea e Fulham sono state decisive per il cambio in panchina, tanto che il club inglese ha tentato il colpaccio, cercando un grosso nome.

Tuchel apre la strada a Ranieri

Secondo Matt Law, corrispondente del Daily Telegraph, l’Aston Villa avrebbe provato a ingaggiare Tuchel per sostituire Steven Gerrard, tuttavia la squadra, che è molto vicina alla zona retrocessione, non sarebbe meta gradita per l’allenatore tedesco. L’ex Chelsea infatti avrebbe rifiutato un’offerta piuttosto corposa da parte dei villains, i quali ora starebbero pensando all’eroe che ha scritto la favola Leicester qualche anno fa. Claudio Ranieri sarebbe l’indiziato numero uno, lui che di calcio inglese ne sa parecchio, per permettere all’Aston Villa di risalire la china. Gli obiettivi stagionali erano ben diversi e finora sono stati drasticamente mancati, scatenando non poche polemiche all’interno dell’ambiente e della tifoseria. L’ultima esperienza in panchina di Ranieri risale al gennaio di quest’anno, quando proprio in Premier, ha chiuso anzitempo la sua avventura al Watford. Allenatore molto esperto e signorile, Ranieri potrebbe essere il cavallo giusto su cui puntare.