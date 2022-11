Lazio ko in Olanda: Sarri è fuori dall’Europa League

La Lazio esce dall’Europa League e dovrà accontentarsi solo della Conference League

La Lazio crolla in Olanda contro il Feyenoord 1-0 in Europa League. La squadra di Maurizio Sarri viene eliminata dalla competizione e dovrà ripartire dalla Conference League.

La Lazio non riesce a dare continuità ai propri risultati. Dopo un girone del tutto impronosticabile, con tutte e quattro le squadre a pari punti, i bianco celesti crollano in Olanda e sono fuori dall’Europa League. La gara la sblocca al minuto 64 Santiago Gimenez. La Lazio perde anche Zaccagni per un infortunio e rimane in dieci uomini nei minuti di recupero per l’espulsione di Luka Romero.

La Lazio eliminata: va in Conference League

La Lazio spreca diverse occasioni nel primo tempo e nella ripresa non riesce a ribaltare il risultato dopo il gol del Feyenoord. Alla fine a passare per secondo è il Midtjylland con la squadra di Sarri che si prende solo il terzo posto che significa eliminazione dall’Europa League e accesso alla Conference League., con il morale decisamente basso, a pochi giorni dal derby di campionato contro la Roma.