Simeone risarcisce il Milan: arriva Morata dopo lo ‘scippo’

Le mosse del tecnico colchonero potrebbero beffare il Milan su un obiettivo per l’attacco: arriva però anche un ‘risarcimento’

Nella fin qui deludente stagione dell’Atletico Madrid – il club colchonero è già uscito dalla Champions League, mentre in campionato accusa un ritardo di 9 punti dal Real Madrid capolista, e 9 dal Barcellona secondo – Alvaro Morata non è certo tra le note più liete. In Liga sono sì arrivati 5 gol in 10 partite, di cui alcuni nemmeno decisivi ai fini del risultato finale, ma l’apporto dell’ex Juve in Europa è stato nullo.

Nonostante le alternative allo spagnolo non manchino – il reparto offensivo del club rojiblanco può contare su tanti interpreti – la società avrebbe deciso di tornare sul mercato a gennaio. L’obiettivo è un punta centrale che possa prendere il posto del centravanti ex Chelsea, non essere una semplice alternativa a lui. L’eventuale arrivo del profilo individuato come risorsa utile a migliorare la produzione offensiva della squadra potrebbe realisticamente comportare l’addio a Morata, già messo sulla graticola da alcuni tifosi. A proposito di Chelsea, è proprio nel club londinese che il tecnico argentino dell’Atletico avrebbe messo gli occhi. Per un colpo che da un lato rappresenterebbe una beffa per il Milan di Paolo Maldini. Ma che dall’altro potrebbe dischiudere un’interessante opportunità.

Simeone scippa il Milan, poi gli fa un favore

Armando Broja, il calciatore inglese di passaporto albanese, classe 2001, è il nuovo obiettivo del club spagnolo. Già nelle mire di Milan e Juve la scorsa estate, il talento si è ritagliato spezzoni di partita in Premier League in 10 occasioni. Lo score parla di un solo gol realizzato, ma bisogna considerare i soli 187′ messi sulle gambe. C’è chi giura che l’albanese sia un prospetto di sicuro avvenire. Cosa di cui è convinta anche la dirigenza del Milan, con Maldini pronto a trattare l’arrivo del gioiello nella città meneghina.

L’irruzione sulla scena di Simeone complica i piani del dirigente, che però potrebbe consolarsi con l’apertura dello stesso tecnico argentino per l’addio di Alvaro Morata, un profilo gradito dalle parti di Milanello. Una sorta di scippo con risarcimento annesso: un colpo che a gennaio potrebbe risultare decisivo per le ambizioni dei rossoneri.