Non c’è pace per Allegri: doppia tegola UFFICIALE

Non c’è pace per la Juventus in questa prima parte di stagione. Nuovi infortuni per Massimiliano Allegri: doppia tegola ufficiale

La Juventus continua a faticare in campionato, anche se contro la Salernitana è arrivata una vittoria, per quanto sofferta. I bianconeri in questo inizio di stagione in particolare sono stati colpiti da tanti infortuni, uno su tutti quello di Paul Pogba, che ancora non è sceso ufficialmente in campo.

Il francese però non è l’unico che continua a preoccupare in casa Juventus. Arrivano altre brutte notizie per Massimiliano Allegri dall’infermeria.

Juventus, infortunio Pogba e McKennie: il francese salta il Mondiale

La stagione di Paul Pogba non è mai iniziata con la Juventus. Il francese si è infortunato prima dell’inizio del campionato e ancora è fuori dai giochi. Inoltre ha avuto un nuovo infortunio che lo terrà fuori fino al 2023. La sua agente, Rafaela Pimenta, a ‘Telefoot’ ha rivelato che Pogba salterà addirittura il Mondiale in Qatar, tornando dunque nel 2023.

La seconda brutta notizia per Massimiliano Allegri riguarda Weston McKennie, centrocampista uscito acciaccato dalla trasferta di Lecce. Il report ufficiale della Juventus ha spiegato che gli esami effettuati hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Le condizioni del giocatore saranno valutate giorno per giorno. Dunque un incubo senza fine quello degli infortuni per la Juventus fino ad ora.