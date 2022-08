La Juve crolla sotto i colpi di Morata: è dominio Atletico

L’Atletico Madrid di Diego Simeone travolge la Juventus targata Massimiliano Allegri: Alvaro Morata incontenibile, tripletta dello spagnolo

Scatta l’allarme. È una Juventus assolutamente insoddisfacente quella che ha affrontato in amichevole l’Atletico Madrid targato Diego Simeone. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono usciti pesantemente sconfitti dall’amichevole contro i ‘Colchoneros’, terminata 0-4 in favore della compagine spagnola.

Vlahovic e compagni sono apparsi in una condizione psicofisica nettamente inferiore rispetto ai propri avversari, andando in svantaggio già al minuto 10 del primo tempo. Rete, guarda caso, a firma dell’ex Alvaro Morata – obiettivo di calciomercato dei bianconeri -, che si è reso protagonista di una prestazione a dir poco super. L’attaccante, infatti, ha messo a segno una sontuosa tripletta, allungando il punteggio al 43esimo e al 62esimo della ripresa. Prima anche un rigore sbagliato da Joao Felix. Al 90′ c’è spazio pure per Matheus Cunha sul tabellino dei marcatori.

Juventus-Atletico Madrid 0-4, dominio spagnolo: Morata fa tripletta

Nonostante non si tratti ovviamente di una gara ufficiale, non può non esserci preoccupazione di fronte ad un simile crollo. D’altronde, manca meno di una settimana alla partenza del campionato (che comincerà sabato 13 agosto con in contemporanea Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta) e la Juventus dovrà presentarsi all’impegno contro il Sassuolo in tutt’altro modo.

Juventus-Atletico Madrid 0-4: 10′, 43′ e 62′ Morata (AM), 90+1′ Cunha (AM)