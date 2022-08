Spalletti vuole soffiarlo a Milan e Roma: offerto lo scambio

Il Napoli targato Luciano Spalletti vorrebbe acquistare una pedina sul calciomercato nel mirino anche di Milan e Roma: proposto lo scambio

Situazione alquanto complicata in casa Napoli. Dopo aver perso diversi elementi importanti della rosa, gli azzurri sembra si apprestino a dire addio anche a Fabian Ruiz. Sul centrocampista spagnolo sarebbe piombato il Paris Saint Germain, che potrebbe presto raggiungere la fumata bianca.

Nel malcontento generale, assolutamente inevitabile e comprensibile, la dirigenza partenopea si muove pure in ottica entrate per accontentare il più possibile mister Luciano Spalletti. Come noto, è in corso la trattativa col Sassuolo per Giacomo Raspadori, il grande obiettivo dei campani per l’attacco. Il talento neroverde, però, non è l’unico calciatore che il Napoli potrebbe acquistare dalla compagine emiliana. Alla lista dei desideri si sarebbe aggiunto il nome di Davide Frattesi.

Calciomercato Milan e Roma, il Napoli offre lo scambio per Frattesi

A un certo punto, nelle scorse settimane, il classe ’99 pareva destinato a vestire la maglia della Roma, ma i giallorossi sono stati frenati dalla richiesta elevata dell’AD Carnevali (35 milioni di euro per il cartellino). Non è da escludere comunque che la ‘Magica’ decida di fare un nuovo tentativo per l’ex Monza, che rappresenta un’opzione gradita anche al Milan, con i rossoneri che vorrebbero aggiungere una pedina alla mediana.

Il Napoli, dal canto suo, avrebbe offerto ai neroverdi uno scambio con Ounas (al quale ovviamente aggiungerebbe una sostanziosa parte cash), senza trovare un riscontro positivo. L’esterno, infatti, non stuzzica il Sassuolo, perciò si starebbe discutendo pure di Gaetano. Ma quest’ultimo potrebbe restare in caso di partenza – sempre più probabile – di Fabian Ruiz. Riflessioni in corso.