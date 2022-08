Se ne va in Premier, è deciso: niente Inter e Roma

Un calciatore, seguito in ambito di calciomercato da Inter e Roma, sarebbe destinato ad un trasferimento in Premier League: decisione presa

Meno di sette giorni, poi si comincerà a fare sul serio. Lo sanno bene l’Inter targata Simone Inzaghi e la Roma di Jose Mourinho, entrambe ancora a caccia di rinforzi in ambito di calciomercato per completare le proprie rose. In particolare, i due club italiani necessitano dell’acquisto di una pedina da aggiungere al reparto difensivo.

Manca un quinto centrale per la difesa a 3, con l’AD Marotta che deve rimpiazzare Ranocchia (andato al Monza qualche settimana fa). A tal proposito, nerazzurri e giallorossi condividono un obiettivo proveniente dalla lista svincolati. Stiamo parlando di Dan-Axel Zagadou, difensore classe ’99 in cerca di una squadra dopo aver terminato il contratto con il Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter e Roma, Zagadou in Premier

La carriera dell’ex Paris Saint Germain, però, non dovrebbe proseguire in Serie A. Il francese, infatti, sarebbe destinato ad approdare in Premier League a parametro zero nella sessione di trasferimenti in corso. Ciò costringe ovviamente i lombardi e i capitolini – che comunque avevano diversi dubbi sulla tenuta fisica di Zagadou, a causa dei ripetuti infortuni – a continuare a guardarsi attorno alla ricerca di altre occasioni.