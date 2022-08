Arriva la decisione, cessione e nuovo colpo per la Juventus

Per la Juventus il momento dell’addio si avvicina: la decisione sulla cessione arriverà in settimana, un club in pole

Decisioni in arrivo per la Juventus che nella settimana che precede l’inizio del campionato vuole dare un’accelerata sul mercato. In entrata il nome più vicino è quello di Kostic con il quale si tratta ad oltranza con l’Eintracht con ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.

Acquisti ma anche cessioni perché ci sono alcuni calciatori sui quali Allegri non ha intenzione di puntare. Arthur al Valencia è un affare di cui si parla da tempo e che va avanti nonostante le dichiarazioni di Gattuso. Ma c’è un altro calciatore che nella prossima settimana potrebbe salutare Torino e la Juventus: Daniele Rugani. Il difensore è corteggiato da diversi club: il Galatasaray si è fatto avanti, ma l’ex Empoli preferisce una squadra italiana e c’è un club più avanti.

Calciomercato Juventus, si decide per Rugani

Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi giorni. C’è la Sampdoria in pole per il difensore con Giampaolo che lo vorrebbe per rinforzare la propria retroguardia. Ora toccherà allo stesso calciatore decidere il da farsi.

In caso di uscita, è altamente probabile che la Juventus torni sul mercato per garantire ad Allegri un quarto difensore oltre a Bonucci, Bremer e Gatti, anche se il tecnico potrebbe schierare al centro anche Danilo. Di nomi possibili ce ne sono diversi, partendo da Milenkovic per il quale la Fiorentina sta trattando il rinnovo e che è nel mirino anche della Juventus. Decisione ad ogni modo in arrivo: con Rugani alla Sampdoria, per la Juventus potrebbe arrivare un nuovo colpo in difesa.