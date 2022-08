Juventus, Allegri lo manda via: tripla ipotesi, c’è anche Sarri

Anche la Lazio di Sarri fiuta l’opportunità dalla Juventus che apre alla cessione di uno dei suoi difensori

La Juventus nella giornata di ieri ha perso 4-0 in amichevole contro l’Atletico Madrid, ricevendo addirittura una tripletta da parte di Alvaro Morata, in uno dei più strani scherzi del destino.

Proprio Morata che è uno dei primi candidati a vestire la maglia bianconera per completare il reparto offensivo. Massimiliano Allegri durante l’amichevole di domenica 7 agosto alla Continassa non ha avuto a disposizione neppure Luca Pellegrini. Il terzino ex Cagliari non figurava neppure tra i convocati a causa di una botta rimediata al ginocchio destro. A prescindere dall’assenza, però, il tecnico toscano ha fatto intendere di non avere nella sua visione Pellegrini come protagonista. Ecco perché in chiave mercato in uscita potrebbe diventare un nome piuttosto caldo.

Juventus, Pellegrini via: Lazio, Monza e non solo

Luca Pellegrini ha avuto una discreta continuità con la Juventus nella seconda parte di stagione ma adesso non sembra essere al centro del progetto. I bianconeri valutano una sua possibile cessione, nonostante il contratto fino a giugno 2025. Sul classe ’99 c’è l’interesse della Lazio che cerca proprio un terzino sinistro per completare il reparto difensivo dopo i rinforzi nella zona centrale.

Anche in Premier League non mancano gli estimatori. Poi ci sono altre due opzioni più suggestive e improbabili in Serie A: si tratta di Torino e Monza che però devono fare i conti con l’alto ingaggio di Pellegrini. Un ostacolo non indifferente per entrambe le squadre.