Super offerta o rinnovo: svolta Milinkovic-Savic, Allegri è avvisato

Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus: ecco la doppia ipotesi sul tavolo per il futuro del gioiello della Lazio

La batosta, seppur in amichevole, contro l’Atletico Madrid ha lasciato malcontento in casa bianconera. L’infortunio di Pogba ha complicato i piani di calciomercato della Juventus che, adesso, valuta ancora un grande acquisto per tornare a far sorridere Massimiliano Allegri.

Manca una settimana esatta all’esordio in Serie A contro il Sassuolo e la squadra bianconera potrebbe accogliere dei nuovi rinforzi. Uno dei grandi sogni, sempre presente sul taccuino del ds Cherubini, è Sergej Milinkovic-Savic.

Colpaccio Milinkovic-Savic: doppia ipotesi

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere vicino alla svolta. Il forte centrocampista della Lazio rimane sul taccuino di diversi top club europei: dalla Juventus al Manchester United, con i ‘Red Devils’ che dopo Ferragosto proveranno l’assalto al gioiello di Claudio Lotito. Sfumato Frenkie de Jong, altro obiettivo della ‘Vecchia Signora’, lo United proverebbe a mettere sul piatto circa 50 milioni. Una cifra che non basterà alla società capitolina per il via libera. Un rilancio a 60-65, invece, potrebbe far vacillare la Lazio.

A maggior ragione se il ‘Sergente’ dovesse accordarsi con il club inglese e spingesse, dunque, per approdare alla corte di ten Hag. All’orizzonte vi sarebbe anche l’ipotesi del rinnovo contrattuale del serbo, allungando di una stagione l’attuale scadenza ferma al 2024, oltre ad un ritocco dell’ingaggio e l’inserimento di una clausola rescissoria. Discorsi che potrebbero chiudersi a settembre, quando la sessione di calciomercato estivo sarà ufficialmente chiusa.

‘Il Corriere dello Sport’ allontana l’ipotesi rinnovo che, seppur remota, rimane da registrare. E la Juventus rimane, dunque, interessatissima alla finestra: Manchester United, o l’eventuale prolungamento, permettendo.