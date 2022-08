Kean out, la Juve pensa allo scambio in Francia

Moise Kean è stato escluso per motivi disciplinari da Massimiliano Allegri: ora il suo addio è sempre più vicino, lo scambio super

Ancora un errore di Moise Kean: l’attaccante della Juventus si è presentato tardi alla convocazione per l’amichevole contro l’Atletico Madrid. Allegri l’ha mandato in tribuna non facendolo sedere nemmeno in panchina: ora il suo futuro è lontano da Torino.

Moise Kean potrebbe così andare via: Allegri l’ha spedito in tribuna dopo il ritardo alla convocazione. Ora il suo futuro è lontano da Torino con il club bianconero che starebbe pensando anche ad uno scambio super con il Marsiglia: nel mirino è tornato prepotentemente anche l’ex Napoli, Arek Milik, che è stato schierato titolare da Tudor alla prima di Ligue1.

La valutazione dell’attaccante italiano si aggira intorno ai 30 milioni di euro: così con l’inserimento del polacco più 10 milioni cash, l’affare si potrebbe fare. Una soluzione suggestiva per rinforzare l’attacco bianconero a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Milik alternativa a Vlahovic

Arek Milik non sarebbe molto felice a Marsiglia nonostante gol ed assist decisivi. Con l’arrivo di Tudor in panchina, le dinamiche potrebbero cambiare con un’idea di gioco differente dell’ex tecnico del Verona. Moise Kean si è reso ancora una volta protagonista di problemi a livello disciplinari. Così l’ex attaccante del Napoli potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Dusan Vlahovic per giocare sia in campionato che in Champions League.